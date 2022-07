Vaccino Covid, l’annuncio di Moderna: “Elevate risposte anticorpali con il nostro candidato booster per Omicron 4 e 5” (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre Omicron 5 dilaga e provoca un aumento di contagi, dall’azienda Moderna – che ha sviluppato e prodotto uno dei due vaccini a Rna messaggero – arriva un annuncio sul booster messo a punto ricalibrando il Vaccino sulla nuova sotto variante di Sars Cov 2: “Nuovi dati clinici sul candidato booster bivalente anti-Omicron (BA.1) di Moderna mostrano che una dose di 50 microgrammi suscita risposte anticorpali significativamente più Elevate contro le sotto varianti Omicron 4 e 5, responsabili delle attuali ondate in diversi Paesi e, secondo le previsioni, in procinto di diventare dominanti in Ue”. I risultati in questione sono stati registrati, riferisce in una nota l’azienda Usa che oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre5 dilaga e provoca un aumento di contagi, dall’azienda– che ha sviluppato e prodotto uno dei due vaccini a Rna messaggero – arriva un annuncio sulmesso a punto ricalibrando ilsulla nuova sotto variante di Sars Cov 2: “Nuovi dati clinici sulbivalente anti-(BA.1) dimostrano che una dose di 50 microgrammi suscitasignificativamente piùcontro le sotto varianti4 e 5, responsabili delle attuali ondate in diversi Paesi e, secondo le previsioni, in procinto di diventare dominanti in Ue”. I risultati in questione sono stati registrati, riferisce in una nota l’azienda Usa che oggi ...

