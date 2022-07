Incidente Carmine Elia, il regista di Mare Fuori: morte due ventenni (Di lunedì 11 luglio 2022) Grave Incidente per Carmine Elia, il regista di Mare Fuori. E’ successo a Roma, dove c’è stato un frontale tra due auto. morte due ventenni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia. Gravemente ferito il regista, ricoverato al Gemelli in codice rosso. La Citroën su cui viaggiavano le due ragazze, arrivava da Tor di Quinto e si è cappottata dopo l’impatto. Le giovani sono state trovate già morte dai soccorritori giunti sul posto dopo essere stati allertati dagli automobilisti. Oltre alla polizia locale sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a chiudere gli accessi alla tangenziale. Mentre i vigili del fuoco hanno estratto i corpi delle due vittime, rimasti incastrati dentro ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022) Graveper, ildi. E’ successo a Roma, dove c’è stato un frontale tra due auto.due, Beatrice Funariu e Giorgia Asia. Gravemente ferito il, ricoverato al Gemelli in codice rosso. La Citroën su cui viaggiavano le due ragazze, arrivava da Tor di Quinto e si è cappottata dopo l’impatto. Le giovani sono state trovate giàdai soccorritori giunti sul posto dopo essere stati allertati dagli automobilisti. Oltre alla polizia locale sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a chiudere gli accessi alla tangenziale. Mentre i vigili del fuoco hanno estratto i corpi delle due vittime, rimasti incastrati dentro ...

