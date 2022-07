Poliziotto suicida in carcere a Firenze: era detenuto per aver sparato a un immigrato (Di sabato 9 luglio 2022) Si è tolto la vita nella sua cella stessa, l'agente detenuto a Sollicciano ( Firenze ) per il tentato omicidio di un gambiano alle Cascine. E' quanto accaduto ieri pomeriggio, quando i sanitari del ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) Si è tolto la vita nella sua cella stessa, l'agentea Sollicciano () per il tentato omicidio di un gambiano alle Cascine. E' quanto accaduto ieri pomeriggio, quando i sanitari del ...

