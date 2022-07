Juve, Buffon: «Di Maria colpaccio, ma qualcuno in Italia non l’ha capito» (Di sabato 9 luglio 2022) Le parole di Buffon sull’arrivo alla Juve di Di Maria: «calciatori di questo livello, in Serie A sono rari: vedrete come farà la differenza» Ai microfoni de La Stampa ha parlato Gianluigi Buffon. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero sull’arrivo di Di Maria a Torino. COLPO DI Maria – «Un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel».COSA PORTA – «Intanto, una grande mentalità: è disciplinato, applicato, uno che arriva in palestra sempre un’ora prima e non è mai un chilogrammo sovrappeso.Un professionista vero, a tutto tondo. E poi la tecnica, straordinaria. A volte guardiamo all’estero con spocchia, fingiamo di non vedere, tendiamo a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Le parole disull’arrivo alladi Di: «calciatori di questo livello, in Serie A sono rari: vedrete come farà la differenza» Ai microfoni de La Stampa ha parlato Gianluigi. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero sull’arrivo di Dia Torino. COLPO DI– «Un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che innon sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel».COSA PORTA – «Intanto, una grande mentalità: è disciplinato, applicato, uno che arriva in palestra sempre un’ora prima e non è mai un chilogrammo sovrappeso.Un professionista vero, a tutto tondo. E poi la tecnica, straordinaria. A volte guardiamo all’estero con spocchia, fingiamo di non vedere, tendiamo a ...

