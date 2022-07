Pubblicità

Pianeta Milan

Anima italiana Quella di Frattesi è l'conferma di una peculiarità che la Roma non intende ... oltre a flirtare con il Valencia di, ha provato a capire se la Roma fosse interessata. ...... invece di disputare la partitella sciogli muscoli dettava l'logorante seduta atletica, ... mi è parso di aver intravisto, nei meandri delle docce del Franchi, il nostroavvolto da una ... Gattuso, ennesima polemica: fuma all’allenamento del Valencia | VIDEO In un video si vede Rino fumare una sigaretta elettronica. I media spagnoli lo hanno definito un cattivo esempio per i calciatori e i giovani tifosi ...In Spagna hanno sollevato una nuova polemica nei confronti di Rino Gattuso: la sigaretta elettronica che lo accompagna durante gli allenamenti a ...