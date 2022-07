Calciomercato Bari | dopo l’arrivo di Vicari si pensa alle uscite

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilcontinua a muoversi sulalla ricerca dei giusti rinforzi che possano migliorare la rosa in vista di una Serie B più ostica che mai. Per affrontare al meglio il ritorno nella serie cadetta, i pugliesi starebberostendo una rosa d’esperienza, mettendo nel mirino giocatori perfettamente a proprio agio nella serie cadetta. Sotto quest’ottica si piazza il colpo, prelevato a costo zero dalla SPAL, come riporta il Corriere dello Sport. Il difensore, dal 2016 in forza agli spallini, nell’ultima stagione aveva indossato anche la fascia da capitano della squadra. Il suo arrivo si aggiunge a quello di Terranova dalla Cremonese, classe 1987 che completa così la linea difensiva dei biancorossi. Due operazione che torneranno molto utili a mister Mignani, ma che allungano ulteriormente la rosa: ecco ...

Doppio colpo anche per il. È fatta per Benedetti , mediano della Samp , nell'ultima stagione all'Imolese. I pugliesi sono anche vicini al veterano Vicari .Cianci, classe 1996 e originario di, è una prima punta fisica abile anche sui calci piazzati; ...Monopoli, Andrea De Paoli opzione per l'attacco Un altro nome in lizza sarebbeo ...Scoop ed esclusive, acquisti e cessioni, prezzi e stipendi L'AC Milan si appresta a fare mercato da Campione d'Italia e gli obiettivi in entrata e in uscita rimangono tanti. In questo LIVE ci proponia ...Ultimo allenamento casalingo per il gruppo di mister Mignani questa mattina sul terreno dell'Antistadio: attivazione muscolare, core stability,.