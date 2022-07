La salute dei denti va in vacanza (Di giovedì 7 luglio 2022) La bella stagione ci invita allo svago, al divertimento, all’attività fisica e a concederci piccoli sfizi. È il periodo in cui rompiamo la routine quotidiana e rivoluzioniamo le nostre giornate. Ma come possiamo rendere l’estate una bella stagione anche per i nostri denti? Ci sono piccoli accorgimenti che possono venirci in aiuto per goderci le vacanze e, al tempo stesso, non compromettere il risultato delle buone abitudini in fatto di igiene orale. Per esempio, concederci bibite fresche o bevande alcoliche, ma prestando attenzione a non eccedere. Oppure prestare attenzione alla tendenza estiva al consumo esagerato di alimenti zuccherati. Infine, non trascurare l’igiene orale, a cui in vacanza rischiamo di dedicare meno tempo, a volte lavando i denti frettolosamente e altre volte tralasciando l’uso del filo interdentale o del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022) La bella stagione ci invita allo svago, al divertimento, all’attività fisica e a concederci piccoli sfizi. È il periodo in cui rompiamo la routine quotidiana e rivoluzioniamo le nostre giornate. Ma come possiamo rendere l’estate una bella stagione anche per i nostri? Ci sono piccoli accorgimenti che possono venirci in aiuto per goderci le vacanze e, al tempo stesso, non compromettere il risultato delle buone abitudini in fatto di igiene orale. Per esempio, concederci bibite fresche o bevande alcoliche, ma prestando attenzione a non eccedere. Oppure prestare attenzione alla tendenza estiva al consumo esagerato di alimenti zuccherati. Infine, non trascurare l’igiene orale, a cui inrischiamo di dedicare meno tempo, a volte lavando ifrettolosamente e altre volte tralasciando l’uso del filo interdentale o del ...

