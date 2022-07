Tuttosport vende Koulibaly alla Juve: Ramadani a Torino (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Juventus continua a sognare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha rifiutato più volte la Juve, ma il suo agente e la società bianconera non mollano la presa. C’è chi come Francesco Oppini è sicuro che alla fine il giocatore si convincerà al trasferimento a Torino. Secondo quanto riferisce Tuttosport in giornata è in programma un incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente di Koulibaly ed il direttore sportivo della Juve, Cherubini. Un incontro che servirà per fare il punto della situazione sulla trattativa che porta al difensore senegalese. Koulibaly rifiuta la Juve La volontà del giocatore è chiara, ma l’agente e la Juve sono convinti di poterlo convincere a cambiare idea. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lantus continua a sognare Kalidou. Il difensore senegalese ha rifiutato più volte la, ma il suo agente e la società bianconera non mollano la presa. C’è chi come Francesco Oppini è sicuro chefine il giocatore si convincerà al trasferimento a. Secondo quanto riferiscein giornata è in programma un incontro a Milano tra Fali, agente died il direttore sportivo della, Cherubini. Un incontro che servirà per fare il punto della situazione sulla trattativa che porta al difensore senegalese.rifiuta laLa volontà del giocatore è chiara, ma l’agente e lasono convinti di poterlo convincere a cambiare idea. ...

napolipiucom : Tuttosport vende Koulibaly alla Juve: Ramadani a Torino #CalcioNapoli #Koulibaly #napoli #ForzaNapoliSempre… - stefano_primo : @tuttosport Se non vende i pezzi di da 0 che abbiamo… beh allora ZERO - mik__ka : @bukmeTlyn @MarcoDiGregor80 @capuanogio Sì, ma al di là dei valori tecnici l’operazione millantata da Tuttosport n… - pirlania : @juanito1897 Uno che vende Bentancur dovrebbe avere il poster a grandezza reale su tuttosport, non insulti inutili - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: TUTTOSPORT, “De Ligt si vende solo a 100 milioni” -