Salario minimo | stop attacchi al Rdc | ritorno del decreto dignità | le nove richieste del M5s a Draghi I punti della lettera e il testo integrale

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Reddito di cittadinanza,, aiuti a famiglie e imprese, transizione ecologica, superbonus 110%, cashback fiscale, definizione agevolata delle cartelle esattoriali, svolta sulle leggi delega. Questi iche formano il documento presentato dal leader del M5s Giuseppe Conte al premier Marionell’incontro di mercoledì a palazzo Chigi. Lasi apre sottolineando il “profondo disagio politico” vissuto dalla “comunità del Movimento 5 Stelle”, che ha subito – si legge – “pregiudiziali, mancanze di rispetto, invettive intese a distruggere la nostra stessa esistenza”. Poi idi merito, a partire dal reddito di cittadinanza: “non possiamo più accettare di stare in ...

chiaragribaudo : Ogni giorno una paginata sui giovani che non vogliono lavorare. Prima bamboccioni, adesso sfaticati che si rifiutan… - repubblica : Terminato incontro con il premier Draghi, Conte: 'Consegnato documento al premier: chiesti salario minimo, reddito… - Mov5Stelle : Stop ai contratti pirata. Approviamo subito il salario minimo! @GiuseppeConteIT - rombi_ti : RT @Virus1979C: Salario minimo, cuneo fiscale, tasse a rate, aiuti sulle bollette, superbonus: Conte presenta a Draghi le condizioni per st… - scapiba : Governo, dal reddito di cittadinanza al superbonus e al salario minimo: i 9 punti del documento di Conte a Draghi -

di Redazione Online Reddito di cittadinanza,e aiuti a imprese e famiglie tra le 9 richieste Scarica PDF Un documento in 9 punti che, dopo aver espresso "il profondo disagio politico del Movimento", elenca le richieste dei Cinque ...Al secondo punto c'è invece il, poi il decreto Dignità e la richiesta di "uno scostamento di bilancio" per "aiuti alle famiglie e alle imprese". Al quinto punto la transizione ...La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y el Sindicato de Obreros de San Lorenzo en conjunto lograron sumar 20% al acuerdo inicial. El sueldo inicial será $ 184 mil desde juli ...CCOO y UGT se movilizarán este miércoles ante las sedes de las patronales de las principales ciudades españolas, en el marco de su campaña 'Salario o conflicto', para exigir a CEOE y Cepyme que los co ...