Sparatoria a Copenaghen, il bilancio provvisorio è di 3 morti e 3 feriti gravi. Il capo della polizia sul 22enne arrestato: «Noto alle autorità, ma non aveva precedenti gravi» (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono almeno tre le vittime accertate dopo la Sparatoria nel centro commerciale Field’s di Copenaghen, in Danimarca. A comunicarlo in conferenza stampa è stato il capo della polizia, Søren Thomassen. Tra le vittime, un uomo sulla quarantina e due giovani, la cui età non è stata specificata. «Inoltre – ha proseguito il capo della polizia – ci sono molti feriti, tre dei quali in condizioni critiche». È questo il primo bilancio della strage avvenuta nel centro commerciale Field’s della capitale danese, per cui è stato arrestato un giovane danese di 22 anni. «Al momento dell’arresto era in possesso di fucile e munizioni – ha proseguito il capo ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono almeno tre le vittime accertate dopo lanel centro commerciale Field’s di, in Danimarca. A comunicarlo in conferenza stampa è stato il, Søren Thomassen. Tra le vittime, un uomo sulla quarantina e due giovani, la cui età non è stata specificata. «Inoltre – ha proseguito il– ci sono molti, tre dei quali in condizioni critiche». È questo il primostrage avvenuta nel centro commerciale Field’scapitale danese, per cui è statoun giovane danese di 22 anni. «Al momento dell’arresto era in possesso di fucile e munizioni – ha proseguito il...

