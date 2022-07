Salernitana, tutto pronto per il ritiro a Jenbach: assente Ederson (Di lunedì 4 luglio 2022) La Salernitana è arrivata a Jenbach (Austria), dove resterà fino al prossimo 20 luglio per il ritiro pre-campionato. Sempre in Tirolo ci sarà la seconda parte del raduno estivo dal 23 al 29 dello stesso mese prima di fare ritorno in Campania. Sono ventotto i giocatori a disposizione del tecnico Davide Nicola. Tra questi non c’è Ederson, in procinto di trasferirsi all’Atalanta. Questo l’elenco dei presenti. PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe e Sorrentino DIFENSORI: Bogdan, Fazio, Gagliolo, Galeotafiore, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Motoc, Sy CENTROCAMPISTI: Bohinen, Boultam, Capezzi, Cavion, Coulibaly M., Iannoni, Iervolino, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic ATTACCANTI: D’Andrea, Jimenez, Kristoffersen, Ribery, Simy SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Laè arrivata a(Austria), dove resterà fino al prossimo 20 luglio per ilpre-campionato. Sempre in Tirolo ci sarà la seconda parte del raduno estivo dal 23 al 29 dello stesso mese prima di fare ritorno in Campania. Sono ventotto i giocatori a disposizione del tecnico Davide Nicola. Tra questi non c’è, in procinto di trasferirsi all’Atalanta. Questo l’elenco dei presenti. PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe e Sorrentino DIFENSORI: Bogdan, Fazio, Gagliolo, Galeotafiore, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Motoc, Sy CENTROCAMPISTI: Bohinen, Boultam, Capezzi, Cavion, Coulibaly M., Iannoni, Iervolino, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic ATTACCANTI: D’Andrea, Jimenez, Kristoffersen, Ribery, Simy SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Salernitana | Tutto pronto per il ritiro a #Jenbach: assente #Ederson - SalernoSport24 : ??? Intreccio di mercato tra Sampdoria e Salernitana: il nome è quello di #DiegoValencia. Ecco tutto quello che c'è… - RaffaeleDelGiu4 : #DeSanctis, Ds #salernitana, aveva dichiarato che #ederson sarebbe rimasto. Oggi si dà per fatto il passaggio all'… - daviderl17 : @fiktomorismo I suoi 4 per questa stagione sono brahim messias salemaekers rebic ahahahah se tutto va bene questi a… - eanazzz : RT @DiMarzio: .@OfficialUSS1919: tutto su Erik #Botheim, il nuovo obiettivo per l’attacco individuato da Morgan #DeSanctis #calciomercato #… -