Digita Academy | il 15 luglio il roadshow finale dei progetti realizzati dai giovani con le aziende partner

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si chiude la fase due per l’ultimo project work avviato da Graded, società napoletana del settore energetico, lo scorso aprile in collaborazione con gli studenti della quinta edizione della: una dashboard interattiva e personalizzata capace di snellire i processi interni all’azienda sintetizzando il “know-how” derivante da molteplici fonti di dati in un’unica interfaccia, ordinata e di facile consultazione. Si è tenuta nei giorni scorsi, nelle aule del Polo di San Giovanni a Teduccio, la seconda presentazione “Midterm” dei risultati raggiunti con i “digiters” Maria Assunta Cestaro e Daniela Grottola, i duetalenti impegnati nel progetto con il supporto di un team composto da ragazzi delle precedenti edizioni dell’impegnati oggi nella società di Vito Grassi – alcuni in strutture chiave ...