Tonino Cripezzi dei Camaleonti trovato morto in hotel: malore dopo un concerto - Magazine (Di domenica 3 luglio 2022) Ultim'ora Roma, 3 luglio 2022 - Tonino Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti). Il decesso, secondo le prime ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Ultim'ora Roma, 3 luglio 2022 -, cantante e tastierista dei, è statoin una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti). Il decesso, secondo le prime ...

Pubblicità

sgallione1 : a vita è un viaggio meraviglioso per chi costruisce e non distrugge, e Tonino Cripezzi Camaleonti è riuscito a cost… - sgallione1 : Apprendo ora della notizia della scomparsa di Tonino Cripezzi, voce storica dei Camaleonti, trovato morto stamattin… - SoniaLaVera : RT @Corriere: Trovato morto in albergo il leader dei Camaleonti Tonino Cripezzi - Luxgraph : È morto Tonino Cripezzi, leader dei Camaleonti: il corpo senza vita trovato in albergo #corriere #news #2022… - SanMarino_RTV : È morto Tonino #Cripezzi, malore dopo concerto per cantante dei #Camaleonti -