F1 | risultati e classifica GP Gran Bretagna Silverstone 2022 | ordine di arrivo | prima vittoria in carriera per Sainz

(Di domenica 3 luglio 2022) Ie ladel GP della, decimo appuntamento del mondiale F1 sul circuito diinper Carlos, che vince una gara folle in cui è successo di tutto. Secondo Sergio Perez, che firma una rimonta da urlo e dall’ultima posizione riesce a chiudere persino sul podio. Sul gradino più basso Lewis Hamilton, che davanti ai tifosi di casa disputa la sua miglior gara della stagione e ottiene un ottimo terzo posto (anche se con un po’ di amarezza visto che sembrava poter ambire addirittura alla). A smorzare l’entusiasmo della Rossa per ladi, una strategia fallimentare per quanto ...

Pubblicità

sportface2016 : L'ordine d'arrivo del #BritishGP - sportli26181512 : Formula 2, Sargeant vince la Feature Race a Silverstone. Risultati e classifica: Successo per il pilota del team Ca… - torneodeirioni : Risultati della gara di freccette di ieri: ?? Bonistallo ?? Poggetto ?? Santa Cristina ?? Candeli ?? Centro Storico E… - lrhareining : Online la #classifica ufficiale FISE del Circuito Avviamento al Reining / Pony Reining #LRHA-#FISE dopo la… - sportli26181512 : Formula 3, Arthur Leclerc vince la Feature Race a Silverstone. I risultati e la classifica: Comincia nel segno di L… -

Sky Sport

...Bava vince l'oro con la palla e l'argento con il cerchio mentre ottiene l'argento in... Si attenderanno iprossimi delle copiie composte da Bianca Galimberti , Rachele Mina , Greta ...... che avranno appunto le posizioni dalla 2 (la prima in) fino alla 8 per determinare il ... Che cosa ci dirà la diretta di Italia Thailandia DIRETTA ITALIA THAILANDIA:E CONTESTO La ... Formula 2, Sargeant vince la Feature Race a Silverstone. Risultati e classifica Si è tenuta a Sorrento (Napoli) la prima edizione del Global Youth Tourism Summit, evento per far partecipare attivamente i giovani alla ripresa del settore. «La generazione Z vuole un turismo sosteni ...Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Silverstone. La gara si è rivelata rovente e ricca di colpi di scena, sorprendente e ...