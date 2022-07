Avviso di selezione 85 docenti e assistenti amministrativi per gruppo di supporto al PNRR: scadenza 4 luglio (Di domenica 3 luglio 2022) Alla procedura possono partecipare i docenti e gli assistenti amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. Le domande possono essere inoltrate su Istanze online fino alle 12 del 4 luglio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 luglio 2022) Alla procedura possono partecipare ie glidi ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. Le domande possono essere inoltrate su Istanze online fino alle 12 del 4L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Avviso di selezione 85 docenti e assistenti amministrativi per gruppo di supporto al PNRR: scadenza 4 luglio - FscoG : RT @RegionePuglia: È online l'avviso pubblico per la selezione di 8 profili (Enti) da inserire nell'Osservatorio Regionale sull'#Idrogeno.… - EVPlanet_social : RT @RegionePuglia: È online l'avviso pubblico per la selezione di 8 profili (Enti) da inserire nell'Osservatorio Regionale sull'#Idrogeno.… - TragorIk : RT @RegionePuglia: È online l'avviso pubblico per la selezione di 8 profili (Enti) da inserire nell'Osservatorio Regionale sull'#Idrogeno.… - CappilliRina : RT @RegionePuglia: È online l'avviso pubblico per la selezione di 8 profili (Enti) da inserire nell'Osservatorio Regionale sull'#Idrogeno.… -