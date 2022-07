Fedez attacca la sentenza che elimina il diritto all’aborto negli Usa | “Una me**a”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 2 luglio 2022) Ladella Corte Suprema, cheilUsa, “è una“. Parola di, che durante una diretta Instagram con i suoi fan, mentre si trova in Puglia per partecipare a Battiti Live, ha parlato anche del fatto che “in Italia i movimenti pro-vita hanno tentato subito di cavalcare la cosa per riaprire il dibattito anche qui, ma il Vaticano prima di prendere posizione su questo, dovrebbe disinvestire dalla case farmaceutiche che producono anche pillole contraccetive“.alla presentazione dell’opera ‘Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista” alla TriennaleTra le voci che si uniscono al coro delle accuse c’è anche quella di Emma Bonino: “I diritti non sono scritti nelle tavole della legge, se non li curi e ...