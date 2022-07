Corriere dello Sport – Vlahovic, eleganza in vacanza: ma Perin lo bacchetta… (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 22:38:55 Il Corriere: Ultimi scampoli di vacanza per Dusan Vlahovic, ormai pronto per iniziare la prima stagione intera con la maglia della Juventus. Vlahovic, relax a Ibiza prima dell’inizio della stagione L’attaccante serbo, reduce dal primo semestre agrodolce con la Juve, con un ottimo avvio e una brusca frenata nel rendimento nella parte finale della stagione, si sta rilassando a Ibiza, provando però a strizzare l’occhio all’eleganza. O almeno questo è stato il tentativo da parte dell’ex Fiorentina, che ha pubblicato su Instagram un selfie estremamente “fashion” con un look rigorosamente bianconero, anche se particolarmente naif: giacca nera, pantalone bianco e scarpe rigorosamente bianconere. Il tutto condito con occhiali da sole e uno sguardo decisamente ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 22:38:55 Il: Ultimi scampoli diper Dusan, ormai pronto per iniziare la prima stagione intera con la maglia della Juventus., relax a Ibiza prima dell’inizio della stagione L’attaccante serbo, reduce dal primo semestre agrodolce con la Juve, con un ottimo avvio e una brusca frenata nel rendimento nella parte finale della stagione, si sta rilassando a Ibiza, provando però a strizzare l’occhio all’. O almeno questo è stato il tentativo da parte dell’ex Fiorentina, che ha pubblicato su Instagram un selfie estremamente “fashion” con un look rigorosamente bianconero, anche se particolarmente naif: giacca nera, pantalone bianco e scarpe rigorosamente bianconere. Il tutto condito con occhiali da sole e uno sguardo decisamente ...

Pubblicità

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Tutti al Diavolo! ?? Si parte il 13 agosto, aprono #Milan e… - Gio_Fruscione : Qual è il valore politico dello status di candidato Ue per l'Ucraina alla luce del simultaneo ennesimo nulla di fat… - ItalianSerieA : New post: Front Pages, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, and Tutto Sport, Friday 1 July 2022 - LALAZIOMIA : Lazio, Cancellieri e quell'aneddoto con la Roma nel 2018 - Corriere dello Sport - Carla78501510 : @Corriere La propaganda è quella che fate voi grazie ai contributi dello stato ????altrimenti chiudereste baracca. -