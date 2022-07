Condannato a 5 anni il tabaccaio che rubò un gratta e vinci da mezzo milione a un’anziana napoletana (Di venerdì 1 luglio 2022) Il suo comportamento è stato caratterizzato da “un diabolico disegno criminoso volto ad assicurarsi il profitto del delitto”: per i giudici Gaetano Scutellaro, il tabaccaio di Napoli che lo scorso settembre ha rubato un gratta e vinci da mezzo milione di euro a una 69enne nel quartiere Materdei di Napoli, è stato riconosciuto colpevole e Condannato a cinque anni di carcere e 3200 euro di multa. La sentenza è stata pronunciata dalla magistrata Emilia Di Palma al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. La Procura aveva chiesto sei anni e una multa di 5mila euro. Durante la sua requisitoria, il sostituto procuratore ha definito la vicenda “tragicomica”. A Scutellaro è stato contestato un tentativo di estorsione: avrebbe chiesto di ritirare ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Il suo comportamento è stato caratterizzato da “un diabolico disegno criminoso volto ad assicurarsi il profitto del delitto”: per i giudici Gaetano Scutellaro, ildi Napoli che lo scorso settembre ha rubato undadi euro a una 69enne nel quartiere Materdei di Napoli, è stato riconosciuto colpevole ea cinquedi carcere e 3200 euro di multa. La sentenza è stata pronunciata dalla magistrata Emilia Di Palma al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. La Procura aveva chiesto seie una multa di 5mila euro. Durante la sua requisitoria, il sostituto procuratore ha definito la vicenda “tragicomica”. A Scutellaro è stato contestato un tentativo di estorsione: avrebbe chiesto di ritirare ...

