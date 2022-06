Milan, avanza Diallo (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’idea Diallo del Psg può scalare gerarchie nella lista del Milan: il difensore senegalese può lasciare la Francia per circa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ideadel Psg può scalare gerarchie nella lista del: il difensore senegalese può lasciare la Francia per circa...

Pubblicità

Luxgraph : Wimbledon, Sinner batte Ymer ed avanza al 3° turno - gengi_s : @jeanpauldl1998 Saltato Renato Sanches il Milan ha riallacciato i rapporti con l'agente di Bakayoko per la sua perm… - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, avanza Francesco #Acerbi per la difesa: l’ex #Sassuolo pronto a salutare la #Lazio ?? Le ultime… - GIANNIBRA : RT @MilanLiveIT: #Milan forte su #Acerbi La #Lazio vuole 4 milioni per non fare minusvalenza?? - ACMilanAddict1 : Milan, per la difesa avanza l’opzione low cost: bastano 4 milioni #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Milanlive -