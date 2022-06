L’Italia della scherma è rinata dopo Tokyo (Di mercoledì 29 giugno 2022) La storia dell’ultimo campionato europeo di scherma appena concluso ad Antalya è il sequel perfetto di quel film della scorsa estate che tutti ricorderanno come Tokyo 2020. Neanche un anno fa la tensione drammatica intorno alla scherma italiana aveva raggiunto il picco su tutti i media. Nei salotti televisivi della rai la fiorettista Elisa Di Francisca invocava l’avvento del vecchio CT Stefano Cerioni, mentre i titoli disfattisti delle testate giornalistiche venivano integrati con immagini ancora più eloquenti, una su tutte quella dello spadista Andrea Santarelli che siede a bordo pedana da solo, lo sguardo basso a contemplare il podio mancato della gara individuale. Quell’immagine è diventata il simbolo di una scherma italiana costretta a passare il testimone ad ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 29 giugno 2022) La storia dell’ultimo campionato europeo diappena concluso ad Antalya è il sequel perfetto di quel filmscorsa estate che tutti ricorderanno come2020. Neanche un anno fa la tensione drammatica intorno allaitaliana aveva raggiunto il picco su tutti i media. Nei salotti televisivirai la fiorettista Elisa Di Francisca invocava l’avvento del vecchio CT Stefano Cerioni, mentre i titoli disfattisti delle testate giornalistiche venivano integrati con immagini ancora più eloquenti, una su tutte quella dello spadista Andrea Santarelli che siede a bordo pedana da solo, lo sguardo basso a contemplare il podio mancatogara individuale. Quell’immagine è diventata il simbolo di unaitaliana costretta a passare il testimone ad ...

