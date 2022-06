Strage di Ustica, Mattarella: "Custodire la memoria delle tragedie perché non si ripetano" (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 42esimo anniversario della uccisione di 81 persone a bordo del Dc9 Itavia partito da Bologna la sera del 27 giugno 1980 Leggi su repubblica (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 42esimo anniversario della uccisione di 81 persone a bordo del Dc9 Itavia partito da Bologna la sera del 27 giugno 1980

Pubblicità

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nel 42° anniversario della strage di #Ustica: - SkyTG24 : Sono passati 42 anni dalla strage di #Ustica, la tragedia aerea che costò la vita a 81 persone - Radio1Rai : 42 anni fa la strage di #Ustica. Il DC-9 dell'Itavia esplodeva in volo mentre viaggiava da Bologna a Palermo. 81 vi… - RegioneER : ??#ustica, il messaggio del presidente #Mattarella per il 42esimo anniversario della strage in cui morirono 81 perso… - LucianoQuaranta : RT @Quirinale: Dichiarazione del Presidente #Mattarella nel 42° anniversario della strage di #Ustica: -