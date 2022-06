VIDEO | DI MARIA-JUVE: LA SCELTA DELL’ARGENTINO! (Di domenica 26 giugno 2022) Già nelle ultime ore sembrava essersi sbloccato qualcosa, ma adesso l’indiscrezione sembra prendere forma: minuto dopo minuto, Angel Di MARIA è sempre più vicino alla JUVEntus. I bianconeri, dopo aver praticamente chiuso l’accordo con Pogba (che arriverà a Torino fra una settimana circa), sembrano dunque aver messo le mani anche sull’ormai ex fantasista del PSG. El Fideo, come venne soprannominato in patria per via del fisico longilineo, sembra essersi convinto della destinazione italiana: secondo la voce autorevole della Gazzetta dello Sport, la trattativa tra JUVE e Di MARIA si è sbloccata e adesso alle due controparti non resta che limare gli ultimi dettagli. La JUVE avrebbe accontentato il calciatore, trovando l’accordo per un anno a 7 milioni di euro a stagione. Se si concretizzasse, Di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Già nelle ultime ore sembrava essersi sbloccato qualcosa, ma adesso l’indiscrezione sembra prendere forma: minuto dopo minuto, Angel Diè sempre più vicino allantus. I bianconeri, dopo aver praticamente chiuso l’accordo con Pogba (che arriverà a Torino fra una settimana circa), sembrano dunque aver messo le mani anche sull’ormai ex fantasista del PSG. El Fideo, come venne soprannominato in patria per via del fisico longilineo, sembra essersi convinto della destinazione italiana: secondo la voce autorevole della Gazzetta dello Sport, la trattativa trae Disi è sbloccata e adesso alle due controparti non resta che limare gli ultimi dettagli. Laavrebbe accontentato il calciatore, trovando l’accordo per un anno a 7 milioni di euro a stagione. Se si concretizzasse, Di ...

Pubblicità

ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - cecilia22637141 : RT @wabi_s4bi: Quanto abbiamo speso per Di Maria e Pogba? - maudit_666 : RT @wabi_s4bi: Quanto abbiamo speso per Di Maria e Pogba? - ACaputoo : RT @strangerbatch: Di Maria - Vlahovic - Chiesa. Pogba a centrocampo con Locatelli ed uno tra Zakaria e Wes. - LucaDColella : RT @LouGirardiReal: Di Maria ha umiliato la Roma -