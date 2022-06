M5s, Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale per “comunicazioni del presidente”. Collegato anche Beppe Grillo (Di domenica 26 giugno 2022) “comunicazioni del presidente”. Con questo ordine del giorno Giuseppe Conte ha convocato il consiglio nazionale del M5s a partire dalle 21.30. La riunione è stata convocata su zoom e tra le persone collegate c’è anche Beppe Grillo. “Ho aderito a una nuova religione… l’altrovismo”, ha scherzato il fondatore atteso a Roma nella giornata di domani. Nella Capitale Grillo incontrerà i componenti pentastellati delle varie Commissioni parlamentari a partire dalle 17. E ovviamente vedrà Conte. L’ex premier, infatti, deve sciogliere una serie di nodi: l’avvio della votazione degli iscritti sul doppio mandato e, Contestualmente, quella per la designazione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) “del”. Con questo ordine del giornohato ildel M5s a partire dalle 21.30. La riunione è statata su zoom e tra le persone collegate c’è. “Ho aderito a una nuova religione… l’altrovismo”, ha scherzato il fondatore atteso a Roma nella giornata di domani. Nella Capitaleincontrerà i componenti pentastellati delle varie Commissioni parlamentari a partire dalle 17. E ovviamente vedrà. L’ex premier, infatti, deve sciogliere una serie di nodi: l’avvio della votazione degli iscritti sul doppio mandato e,stualmente, quella per la designazione dei ...

