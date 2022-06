Ballottaggio Ciampino tra Ballico e Colella: affluenze in diretta (Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza del Ballottaggio a Ciampino, tra i due candidati Ballico e Colella, alle ore 12. I cittadini, infatti, dopo il primo turno del 12-13 giugno, sono ritornati alle urne e ora dovranno decidere il Primo Cittadino, quello che ‘governerà’ la città per i prossimi 5 anni. Alle 7 di questa mattina, domenica 26 giugno, si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del nuovo Sindaco. Quanti elettori hanno votato a Ciampino alle 12? I primi dati sull’affluenza al Ballottaggio sono stati pubblicati alle ore 12.00 di stamattina: ha votato il 16.2% degli aventi diritto pari a 5.124 votanti su 31.629 elettori. Ulteriori informazioni saranno diffuse alle ore 19.00, prima della comunicazione dell’affluenza finale delle ore 23.00. Poi, verrà annunciato, a termine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza del, tra i due candidati, alle ore 12. I cittadini, infatti, dopo il primo turno del 12-13 giugno, sono ritornati alle urne e ora dovranno decidere il Primo Cittadino, quello che ‘governerà’ la città per i prossimi 5 anni. Alle 7 di questa mattina, domenica 26 giugno, si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del nuovo Sindaco. Quanti elettori hanno votato aalle 12? I primi dati sull’affluenza alsono stati pubblicati alle ore 12.00 di stamattina: ha votato il 16.2% degli aventi diritto pari a 5.124 votanti su 31.629 elettori. Ulteriori informazioni saranno diffuse alle ore 19.00, prima della comunicazione dell’affluenza finale delle ore 23.00. Poi, verrà annunciato, a termine ...

