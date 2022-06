Traffico Roma del 24-06-2022 ore 18:30 (Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto al precedente collegamento il Traffico è sempre inteso sulle strade della capitale per incidente sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria file direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria appena fuori Roma riaperta al transito via della Storta altezza di Astolfi prima chiusa per incendio e per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in interna dalla Bufalotta lo svincolo per il tratto Urbano della A24 è più avanti tra Appia e Pontina disagi anche sulla Pontina file tra Tor de’ Cenci il raccordo anulare e poi in uscita dalla città tra la Cristoforo Colombo e Tor de’ ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto al precedente collegamento ilè sempre inteso sulle strade della capitale per incidente sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria file direzione San Giovanni da Corso di Francia la Salaria appena fuoririaperta al transito via della Storta altezza di Astolfi prima chiusa per incendio e per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in interna dalla Bufalotta lo svincolo per il tratto Urbano della A24 è più avanti tra Appia e Pontina disagi anche sulla Pontina file tra Tor de’ Cenci il raccordo anulare e poi in uscita dalla città tra la Cristoforo Colombo e Tor de’ ...

