Auto elettriche e transizione ecologica: il futuro del noleggio (Di venerdì 24 giugno 2022) Negli ultimi anni si parla sempre di più di transizione ecologica con particolare riferimento al consumo sostenibile e in particolare alla mobilità. Le aziende produttrici di Automobili si stanno adeguando ai tempi e stanno producendo veicoli sempre meno inquinanti, elettrici o ibridi, che possano andare a sostituire quelli ormai obsoleti che immettono pesantissime quantità di Co2 nell'atmosfera e che rappresentano un danno per l'ambiente di proporzioni incalcolabili.Le persone, dal canto loro, stanno iniziando a comprendere come questo tipo di veicoli possano essere davvero l'unica soluzione per attuare quello che è un modo di vivere responsabile e attento all'ambiente per dare finalmente una speranza e un futuro concreto al Pianeta e alla future generazioni.Ma negli ultimi anni, molte persone si stanno orientando ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 giugno 2022) Negli ultimi anni si parla sempre di più dicon particolare riferimento al consumo sostenibile e in particolare alla mobilità. Le aziende produttrici dimobili si stanno adeguando ai tempi e stanno producendo veicoli sempre meno inquinanti, elettrici o ibridi, che possano andare a sostituire quelli ormai obsoleti che immettono pesantissime quantità di Co2 nell'atmosfera e che rappresentano un danno per l'ambiente di proporzioni incalcolabili.Le persone, dal canto loro, stanno iniziando a comprendere come questo tipo di veicoli possano essere davvero l'unica soluzione per attuare quello che è un modo di vivere responsabile e attento all'ambiente per dare finalmente una speranza e unconcreto al Pianeta e alla future generazioni.Ma negli ultimi anni, molte persone si stanno orientando ...

Antonio_Tajani : Bene la decisione della Germania di schierarsi contro il blocco totale delle auto non elettriche dal 2035.Un altro… - Antonio_Tajani : Abbiamo incontrato sindacati e rappresentanti del mondo imprenditoriale dell'automotive. Il governo dia vita a una… - ALisimberti : RT @NinoGalloni: 'La politica, il Parlamento Europeo, può 'vietare' le auto a combustione interna per il 2035; ma non può imporre le auto e… - VercesiErnesto : @ilgiornale Gli ambientalisti non si illudano, perché ad essere ottimisti, almeno sino al 2050 non sarà realisticam… - Lazyauditor1 : @LorenzoCast89 @7TonyStark7 Tranquillo che le officine con le auto elettriche le possiamo salutare tutte. -