Addio al M5s | vado con Di Maio | anche Azzolina saluta Conte

(Di venerdì 24 giugno 2022) Continua l’emorragia di parlamentari per il Movimento 5 Stelle, l’ex ministra dell’Istruzione passa a Insieme per il futuro

AGI/Vista - "Annuncio il mioal Movimento 5 Stelle per entrare nel gruppo di Luigi Di Maio. Non lo faccio per convenienza perché sono al primo mandato e ho restituito tutto con regolarità. Il Movimento è come un fidanzato ..."L'alnon è una scelta semplice" "Annuncio il mioal, entro nel gruppo di Luigi Di Maio". Così l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina dopo la scissione del Movimento 5 Stelle, ...Anzi peggiora», è l’immagine con cui Azzolina rende plasticamente il suo addio a M5s. «Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà. Ne ho avuto la conferma ...Concorda con questa analisi anche l’eurodeputata M5S Laura Ferrara che su Facebook fa notare come ... screditare il MoVimento 5Stelle vale a dare una motivazione alta, nobile, del suo addio”, scrive ...