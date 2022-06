Vesuvio, l’eruzione del 79 d.C. non avvenne in estate ma a ottobre (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo una ricerca, a guida italiana, pubblicata sulla rivista Earth-Science Reviews, la terribile eruzione del Vesuvio del 79 d.C. non avvenne fra il 24 e 25 agosto. La terribile eruzione del Vesuvio del 79 d.C. non avvenne fra il 24 e 25 agosto, come finora si riteneva, ma fra il 24 e il 25 ottobre. Leggi su 2anews (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo una ricerca, a guida italiana, pubblicata sulla rivista Earth-Science Reviews, la terribile eruzione deldel 79 d.C. nonfra il 24 e 25 agosto. La terribile eruzione deldel 79 d.C. nonfra il 24 e 25 agosto, come finora si riteneva, ma fra il 24 e il 25

Pubblicità

repubblica : Vesuvio, l'eruzione del 79 d.C. non avvenne in estate ma ad ottobre: la conferma da uno studio - account11845930 : RT @bcm_girolamini: Nelle sue famose #Epistole, Plinio il Giovane raccontò, tra le altre cose, l'eruzione del #Vesuvio del 79 d.C., evento… - mrspaolina : RT @geocappiello: #6August #6Agosto 2021 Buon Compleanno ad Andy Warhol (1928-87) Vesuvius (1985) 'Per me l’eruzione è un’immagine sconv… - FalaceGege : Caro @albertoangela può spiegare a tutti che l'eruzione del #Vesuvio, Lei la aveva già datata al 24 ottobre, già 8… - Letterascritta : RT @bcm_girolamini: Nelle sue famose #Epistole, Plinio il Giovane raccontò, tra le altre cose, l'eruzione del #Vesuvio del 79 d.C., evento… -