La Compagnia della Vela decolla a bordo di Persico 69F e Foiling UFO (Di giovedì 23 giugno 2022) La Compagnia della Vela si prepara al decollo nel mondo del foil. Dal 20 al 25 giugno il team S2B Project del socio Alberto Giovannini, con a bordo Federico Quaia, Francesco Bianchi e Tommaso Gabbrielli, scende in acqua a Marina di Puntaldia per la tappa 2.2 della 69F Cup Europe. Compagnia della Vela, debutto nei foil Un debutto, quello del team S2B Project che si inserisce in un più ampio programma dello storico club veneziano di approccio alla Vela su foil. La Compagnia della Vela, già presente al Salone Nautico di Venezia con un catamarano volante – il Foiling UFO di Fulcrum Speedworks disegnato da Steve Clark – inizia così un percorso di rinnovamento volto ad ...

