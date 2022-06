Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

DEL 22 GIUGNOORE 0835 SARA SPANO' BEN RI TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE CODE IN PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRA VIA CASILINA E VIA LAURENTINA PIU AVANTI CODE TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA PER UNA MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA MA IN VIA DI RISOLUZIONE NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E VIA LAUENTINA PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA E TRA LA DIREMAZIONENORD E CASSIA BIS CI SPOSTIMAO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO NELL'ALTRA DIREZIONE CODE IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL TRACCORDO PASSIAMO ALLE ...