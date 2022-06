Milan, Tuttosport: “Deficit rossonero, ora si deve scegliere bene” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Milan, Tuttosport- Come scrive il quotidiano in questione Tuttosport il Milan deve scegliere se andare dritto su Botman, senza poter prendere anche Sanches. Il club rossonero ad oggi deve andare nel risparmio, quindi deve davvero essere oculata nella scelta dei giocatori da prendere in determinate ruoli in campo. A centrocampo la squadra di Pioli è coperta, ma sulla trequarti ha bisogno davvero del grande investimento e Botman anche se oggi sembra più lontano rimane il primo della lista per il Milan del futuro. Budget di spesa limitato per Maldini e Massara che, in questa finestra di mercato, dovranno rinunciare gioco forza a qualche colpo. Il candidato numero uno individuato con il parere di Pioli sembra essere ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)- Come scrive il quotidiano in questioneilse andare dritto su Botman, senza poter prendere anche Sanches. Il clubad oggiandare nel risparmio, quindidavvero essere oculata nella scelta dei giocatori da prendere in determinate ruoli in campo. A centrocampo la squadra di Pioli è coperta, ma sulla trequarti ha bisogno davvero del grande investimento e Botman anche se oggi sembra più lontano rimane il primo della lista per ildel futuro. Budget di spesa limitato per Maldini e Massara che, in questa finestra di mercato, dovranno rinunciare gioco forza a qualche colpo. Il candidato numero uno individuato con il parere di Pioli sembra essere ...

Pubblicità

capuanogio : #Maldini alla firma fino al 2024 ma avrà un budget ridotto per il mercato: solo 60 milioni per sfidare le big. Obie… - capuanogio : Il budget di mercato non amplissimo per #Maldini e #Massara nasce anche dalla necessità di convincere l'#Uefa del p… - Luxgraph : Rosario, Tevez è pronto: 'Risveglierò il gigante addormentato' - Luxgraph : Pogba alla Juve, ci siamo: la data delle visite mediche - icrossonero : Milan, il budget ferma Botman. Tuttosport: 'Sì a Renato Sanches e De Ketelaere' -