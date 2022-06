“Sono felicissimo”. Fedez, una gran bella notizia dopo un periodo difficile per la malattia (Di martedì 21 giugno 2022) A Fedez il nuovo Telegatto. In casa Ferragnez si festeggia non soli Il premio assegnato da Tv Sorrisi e Canzoni al cantante “per il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale”, ma anche la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Fedez premiato con il Telegatto Fedez è stato premiato con il Telegatto, una riconoscenza importante per il rapper milanese che è stato sempre molto attivo non solo sul fronte musicale, ma anche su quello sociale. Diverse le donazioni fatte da lui e Chiara, in modo particolare a inizio pandemia. Tutti ricordano la campagna di raccolta fondi destinata alla raccolta fondi su Gofundme per la creazione di nuovi posti letto e l’acquisto degli strumenti necessari nella terapia intensiva del San Raffaele. Visualizza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Ail nuovo Telegatto. In casa Ferragnez si festeggia non soli Il premio assegnato da Tv Sorrisi e Canzoni al cantante “per il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale”, ma anche la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023.premiato con il Telegattoè stato premiato con il Telegatto, una riconoscenza importante per il rapper milanese che è stato sempre molto attivo non solo sul fronte musicale, ma anche su quello sociale. Diverse le donazioni fatte da lui e Chiara, in modo particolare a inizio pandemia. Tutti ricordano la campagna di raccolta fondi destinata alla raccolta fondi su Gofundme per la creazione di nuovi posti letto e l’acquisto degli strumenti necessari nella terapia intensiva del San Raffaele. Visualizza ...

