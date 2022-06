Ok a 5 milioni di aiuti per i bus turistici in Italia (Di martedì 21 giugno 2022) Luce verde della Commissione europea a un sistema di aiuti di stato Italiano da 5 milioni di euro a sostegno degli operatori di autobus turistici colpiti dalla pandemia. L 'aiuto, sotto forma di ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Luce verde della Commissione europea a un sistema didi statono da 5di euro a sostegno degli operatori di autobuscolpiti dalla pandemia. L 'aiuto, sotto forma di ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Pr… - ItaliaOggi : Super aiuti per le aree di crisi - Contributi a fondo perduto fino al 100% e finanziamenti agevolati decennali fino… - pleporace : Capisco che vi piace giocare sul doppiosenso di #tette ma approfitto per informarvi che nel Bangladesh quattro mili… - Rosskitty77 : RT @muntzer_thomas: Quindi meno degli aiuti che @airfrance e @lufthansa hanno ricevuto solo nel 2020 per il covid. Direi un inezia. Poche… - marcogirgi : RT @muntzer_thomas: Quindi meno degli aiuti che @airfrance e @lufthansa hanno ricevuto solo nel 2020 per il covid. Direi un inezia. Poche… -