Diretta Blocco su strada Kaliningrad | la Lituania provoca Putin | Baltico | è la miccia ?

(Di martedì 21 giugno 2022) La guerra non è ancora arrivata a un punto di svolta. I russi tentano di sfondare a Est, ma gli ucraini cercano di resistere. Zelensky è tornato a chiedere l'appoggio dell'Occidente con l'invio di nuove armi, e in particolar modo, il presidente ucraino, ha chiesto l'appoggio di Roma e del premier Mario Draghi. Intanto si alza il livello di scontro tra Mosca e Washington per la sorte dei due americani finiti nelle mani del Cremlino. Per il governo russo si stratta di due mercenari e dunque non rientrerebbero, secondo quanto dichiarato dalla Russia, nella Convenzione di Ginevra che regola il trattamento riservato ai prigionieri di guerra. Ore 19.23 Kiev rivendica raid contro piattaforme trivellazione russe L'Ucraina rivendica i raid compiuti nelle scorse ore contro piattaforme russe per le trivellazioni nel mar Nero, affermando di aver "colpito installazioni militari di Mosca". ...