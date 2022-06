Psg su Galtier: il problema è il prezzo (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain vuole Christophe Galtier come nuovo allenatore: secondo Foot Mercato per lasciarlo partire il Nizza vuole tra gli 8 e... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain vuole Christophecome nuovo allenatore: secondo Foot Mercato per lasciarlo partire il Nizza vuole tra gli 8 e...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ???? Per Lucien Favre all'#OGCNice e per Christophe Galtier al #PSG le intese sono ai dettagli, dovrebbe essere per… - GiovaAlbanese : #Allegri ha un contratto con la #Juventus ancora lungo, #Campos avrebbe scelto #Galtier per la panchina del #PSG: l… - sportli26181512 : Psg su Galtier: il problema è il prezzo: Il Paris Saint-Germain vuole Christophe Galtier come nuovo allenatore: sec… - CalcioNews24 : PSG: è fatta per Galtier, al Nizza un indennizzo di 10 milioni - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ??#Psg - C'è l'accordo per #Galtier: al #Nizza 10 milioni di euro #Calciomercato -