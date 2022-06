Pogba vicino alla Roma in passato? C’è la rivelazione di Sabatini! (Di lunedì 20 giugno 2022) Intervistato in esclusiva da Tuttosport, Walter Sabatini ha espresso la sua opinione riguardo le attuali voci di mercato della Juventus. Il dirigente, che si sta godendo un meritato riposo dopo l’ultima, incredibile impresa con la Salernitana, ha parlato di scudetto, di Di Maria e di Pogba – il suo più grande rimpianto dai tempi della Roma. Sul centrocampista francese, infatti, Sabatini ha raccontato: “Venne da me Raiola a propormi l’affare. Mi chiese una commissione che per l’epoca e per l’età del ragazzo considerai esagerata, quasi immorale. E invece l’operazione andava fatta, perché ho privato la Roma di un valore tecnico ed economico enorme. La fece la Juventus, con lungimiranza.” Sabatini Pogba Juventus Proseguendo poi con di Di Maria, invece, il dirigente ha spiegato che è un giocatore fenomenale, in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Intervistato in esclusiva da Tuttosport, Walter Sabatini ha espresso la sua opinione riguardo le attuali voci di mercato della Juventus. Il dirigente, che si sta godendo un meritato riposo dopo l’ultima, incredibile impresa con la Salernitana, ha parlato di scudetto, di Di Maria e di– il suo più grande rimpianto dai tempi della. Sul centrocampista francese, infatti, Sabatini ha raccontato: “Venne da me Raiola a propormi l’affare. Mi chiese una commissione che per l’epoca e per l’età del ragazzo considerai esagerata, quasi immorale. E invece l’operazione andava fatta, perché ho privato ladi un valore tecnico ed economico enorme. La fece la Juventus, con lungimiranza.” SabatiniJuventus Proseguendo poi con di Di Maria, invece, il dirigente ha spiegato che è un giocatore fenomenale, in ...

