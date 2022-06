LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: tornerà il Dream Team nel fioretto femminile? Sciabolatori outsider (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di Scherma 2022. Le pedane turche di Antalya aprono i battenti alle gare a squadre: tocca a fiorettiste e Sciabolatori sfidarsi nelle prove dedicate ai quartetti. Ambizioni di medaglia per gli azzurri in entrambe le discipline, ma non sarà ai nastri di partenza il vice Campione Olimpico Luigi Samele dopo il forfait nella manifestazione individuale: lo sostituisce Giovanni Repetti. Assieme a lui Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Le specialiste del fioretto Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi non temono nessuno, forti degli ottimi risultati stagionali: obiettivo il gradino ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladeglidi. Le pedane turche di Antalya aprono i battenti alle gare a squadre: tocca a fiorettiste esfidarsi nelle prove dedicate ai quartetti. Ambizioni di medaglia per gli azzurri in entrambe le discipline, ma non sarà ai nastri di partenza il vice Campione Olimpico Luigi Samele dopo il forfait nella manifestazione individuale: lo sostituisce Giovanni Repetti. Assieme a lui Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Le specialiste delArianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi non temono nessuno, forti degli ottimi risultati stagionali: obiettivo il gradino ...

Pubblicità

profscherma : LIVE Scherma | Europei 2022 in DIRETTA Rossella Gregorio in semifinale | fuori Kharlan ai ... - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: argento per Rossella Gregorio nella sciabola. Vince Bashta oro anche per Bure… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Scherma #Europei Arriva un'altra medaglia da #Antalya: è l'#argento conquistato da Rossella… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: super Rossella Gregorio è in finale nella sciabola! - #Scherma #Europei… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA Rossella Gregorio in semifinale fuori Kharlan ai quarti! Ora una francese -… -