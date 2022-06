Criminal Record | Peter Capaldi e Cush Jumbo nel cast della serie

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sarannoi protagonisti, un progetto prodotto per Apple TV+. Apple TV+ ha annunciato la produzione di, una nuovathriller in otto episodi con protagonisti. Il progetto vedrà i due attori nel ruolo di due investigatori alle prese con un braccio di ferro per una storica condanna per omicidio. Dal candidato al BAFTA Paul Rutman, laè attualmente in produzione a Londra ed è prodotta per Apple TV+ da Tod Productions e STV Studios. Il progetto viene descritto come un ...

