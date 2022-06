Ucraina | Mosca | “Due milioni di persone portate in Russia”

(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Duedidall’indall’inizio dell’invasione del 24 febbraio 2022. A riferirlo è un funzionario del Ministero della Difesa di. Le forze russe hanno portato via 307mila bambini per un totale di 1,936dicalcola il generale Mikhail Mizintsev.sostiene di fornire aiuto nell’evacuare ledalle aree contese di Donetsk e Luhansk in sicurezza, ma l’sostiene che sta impedendo alledi fuggire in aree non controllate dalle forze russe, in effetti, deportandole. Molti tra quelli portati inhanno cercato di tornare inattraverso Paesi ...

E con il taglio secco del gas daè arrivata l'ora di forzare la mano alle società del settore,... Non appena scoppiata la guerra in, con un decreto si è fatto assegnare il potere di ...Preannunciando che Kiev non avrà 'un futuro brillante' e chiarendo ancora una volta chenon farà passi indietro, una volta raggiunti i suoi obiettivi in battaglia: 'Le armi inviate in, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 115 Due milioni di persone portate dall’Ucraina in Russia dall’inizio dell’invasione del 24 febbraio 2022. A riferirlo è un funzionario del Ministero della Difesa di Mosca. Le forze russe hanno portato ...È passato un mese dalla resa dei soldati trincerati nelle acciaierie Azovstal di Mariupol. La città è caduta, gli invasori sono entrati ed è cominciato il vero ...