Olena Zelenska: "io bersaglio numero 2 dei russi" (Di domenica 19 giugno 2022) La first lady Olena Zelenska non conosce esattamente quali informazioni di intelligence abbia il marito per affermare che il bersaglio numero uno dei russi e' lui, e subito dopo c'e' la sua famiglia. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) La first ladynon conosce esattamente quali informazioni di intelligence abbia il marito per affermare che iluno deie' lui, e subito dopo c'e' la sua famiglia. ...

Pubblicità

Dome689 : “La mia famiglia obiettivo numero due dei russi? Sono capaci di tutto”, racconta Olena Zelenska - Alessia_ing : RT @halesia2004: Se volete reclamare sulla veridicità di questo articolo, sappiate che non l'ho scritto io, ma il quotidiano Libero. Il po… - GiancarloGarci6 : RT @halesia2004: Se volete reclamare sulla veridicità di questo articolo, sappiate che non l'ho scritto io, ma il quotidiano Libero. Il po… - halesia2004 : Se volete reclamare sulla veridicità di questo articolo, sappiate che non l'ho scritto io, ma il quotidiano Libero… - ilDifforme : La first lady dell'Ucraina dall’inizio della guerra si trova in un posto top secret con i due figli. La notte del 2… -