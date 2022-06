“Svaccata in gravidanza”? Volano stracci tra Chiara Nasti e Paola Turani: “Pagliaccio leccacul*” (Di sabato 18 giugno 2022) Volano stracci tra Chiara Nasti e Paola Turani. In questi giorni, dopo alcuni scatti social, in molti hanno fatto notare l’influencer napoletana l’assenza di chili in più nel corso della sua prima vgravidanza. Volano stracci tra Chiara Nasti e Paola Turani “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 giugno 2022)tra. In questi giorni, dopo alcuni scatti social, in molti hanno fatto notare l’influencer napoletana l’assenza di chili in più nel corso della sua prima vtra“Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : “Svaccata in gravidanza”? Volano stracci tra Chiara Nasti e Paola Turani: “Pagliaccio leccacul*” - pinardcniz : spesso non è questione di abitudini. io sono in sovrappeso ma ho una malattia,e prendo medicine che mi gonfiano.qua… - oversensitive_ : Ma i paladini della solidarietá femminile nei confronti di #ChiaraNasti per i cori su suo figlio, vedono cosa lei p… - letterstohaz : Comunque vorrei far sapere a Chiara Nasti che mia mamma è una di quelle persone che in gravidanza si è “svaccata” - GSmith3734 : @DarkLadyMouse Sarà svaccata lei,io in gravidanza sono aumentata di 9 kg,sia di mia figlia che di mio figlio. -