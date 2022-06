Recuperare la vita, e la forza, dopo il tumore al seno (Di venerdì 17 giugno 2022) dopo la diagnosi di tumore (il momento peggiore), l’intervento, la terapia e il ritorno a casa, il peggio sarà anche passato, ma la strada è ancora lunga. E per un recupero - psicofisico - completo, e per la riduzione del dolore, la riabilitazione gioca un ruolo fondamentale. La riconquista della propria autonomia funzionale è tanto più importante per tutti coloro che, tra un controllo e l’altro (per scongiurare recidive), dovranno tornare a una quotidianità il più possibile normale, tra lavoro, famiglia, vita sociale.Sì, ma quale riabilitazione fare, per quanto tempo, e come sapere se la si fa nel modo giusto? Per aiutare i pazienti in un percorso riabilitativo che davvero venga incontro alle loro esigenze, presso l’Unità operativa di Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale dell’IRCCS CRO di Aviano (Pordenone), diretta dal dottor ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 giugno 2022)la diagnosi di(il momento peggiore), l’intervento, la terapia e il ritorno a casa, il peggio sarà anche passato, ma la strada è ancora lunga. E per un recupero - psicofisico - completo, e per la riduzione del dolore, la riabilitazione gioca un ruolo fondamentale. La riconquista della propria autonomia funzionale è tanto più importante per tutti coloro che, tra un controllo e l’altro (per scongiurare recidive), dovranno tornare a una quotidianità il più possibile normale, tra lavoro, famiglia,sociale.Sì, ma quale riabilitazione fare, per quanto tempo, e come sapere se la si fa nel modo giusto? Per aiutare i pazienti in un percorso riabilitativo che davvero venga incontro alle loro esigenze, presso l’Unità operativa di Medicina del Dolore Clinica e Sperimentale dell’IRCCS CRO di Aviano (Pordenone), diretta dal dottor ...

Pubblicità

giusy6156 : RT @riky7372: 'Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilit… - _amantedelcine_ : LO DEVO RECUPERARE lo sto dicendo da una vita prossimamente dovrò farlo seriamente non ho scuse - yoghi1954 : RT @riky7372: 'Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilit… - riky7372 : 'Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia… - Serena589 : Non sono una guerriera, ho mille fragilità, dovevo salvare me e mio figlio da un pericolo. Ho lottato contro le di… -