Eurovision 2023, l'Ucraina si ritira: dove si terrà il Contest (Di venerdì 17 giugno 2022) Sembrava una favola, ma è stata interrotta, ancora una volta, dalle brutture della guerra: l'Ucraina non potrà ospitare l'Eurovision Song Contest 2023. Dopo la vittoria della Kalush Orchestra a Torino, in molti avevano espresso sin da subito perplessità sulla possibilità di celebrare l'evento nella nazione in guerra la prossima primavera. Oggi la decisione definitiva, e si parla già di quale paese potrebbe sostituire l'Ucraina al timone della cerimonia il prossimo anno. Eurovision Song Contest 2023: l'Ucraina si ritira L'annuncio era nell'aria da un po', l'European Broadcasting Union (Ebu) ha reso noto che l'European Song Contest 2023 non si svolgerà in Ucraina. Il paese, ancora in ...

