PSG, Campos mette Icardi sul mercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Mauro Icardi non rientra nei piani del PSG: secondo RTL France, Luis Campos ha messo sul mercato l'attaccante argentino. Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Mauronon rientra nei piani del PSG: secondo RTL France, Luisha messo sull'attaccante argentino.

Pubblicità

capuanogio : In pratica, leggendo le ricostruzioni, #Allegri ha trovato #Campos per caso. Però hanno pranzato insieme. Però Alle… - GiovaAlbanese : #Allegri ha un contratto con la #Juventus ancora lungo, #Campos avrebbe scelto #Galtier per la panchina del #PSG: l… - GoalItalia : Allegri e Luis Campos insieme a Montecarlo: amicizia e casualità, nessuna ipotesi PSG ?? [?? @romeoagresti] - Gianlu_BoNa1990 : @Sho__96 Se il psg arriva a 60, arriva anche a 70 nonostante Campos voglia fare bella figura. Se il psg arriva a f… - sportli26181512 : PSG, Campos mette Icardi sul mercato: Mauro Icardi non rientra nei piani del PSG: secondo RTL France, Luis Campos h… -