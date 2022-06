Aurora Ramazzotti ha un problema di salute: “Non c’è molto da fare” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il suo profilo Instagram è costellato di post che trasmettono messaggi di body positivity. E in effetti Aurora Ramazzotti sembra consapevole che il modo in cui mostra il suo corpo può cambiare la percezione che persone meno esposte di lei hanno di se stesse. Aurora Ramazzotti e la lotta contro l’acne Già tempo fa, la showgirl aveva mostrato il suo volto senza trucco né filtri sui social. Le foto lasciavano intravedere i segni dell’acne e nel 2021 aveva condiviso un lungo post sui social in cui si vedeva il suo viso a un anno dal percorso di cura intrapreso. Nella caption, la giovane donna spiegava quanto fosse stato difficile negli anni precedenti comprendere le ragioni del suo disturbo della pelle. “Ho fatto ogni esame possibile immaginabile (veramente), smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Il suo profilo Instagram è costellato di post che trasmettono messaggi di body positivity. E in effettisembra consapevole che il modo in cui mostra il suo corpo può cambiare la percezione che persone meno esposte di lei hanno di se stesse.e la lotta contro l’acne Già tempo fa, la showgirl aveva mostrato il suo volto senza trucco né filtri sui social. Le foto lasciavano intravedere i segni dell’acne e nel 2021 aveva condiviso un lungo post sui social in cui si vedeva il suo viso a un anno dal percorso di cura intrapreso. Nella caption, la giovane donna spiegava quanto fosse stato difficile negli anni precedenti comprendere le ragioni del suo disturbo della pelle. “Ho fatto ogni esame possibile immaginabile (veramente), smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere ...

Pubblicità

matteomancini83 : RT @IlContiAndrea: Martedì 28 giugno dalle 19, Italia 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano #LoveMi, il concerto di Fedez con t… - FiorellaDe : @RadioItalia Aurora Ramazzotti - LAlimini76 : RT @IlContiAndrea: Martedì 28 giugno dalle 19, Italia 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano #LoveMi, il concerto di Fedez con t… - fmraizesnoar : No ar: Eros Ramazzotti - L'Aurora - MediasetTgcom24 : Love Mi, il concerto benefico di Fedez e J-Ax condotto da Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti #LoveMi #fedez #j… -