Per Lory Del Santo 15 kg e un fidanzato in meno dopo l’Isola ma la porta resta socchiusa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sembrerebbe essere intenzionata a prendersi tutto il tempo che le serve per capire se poter perdonare o meno Marco Cucolo. Lory del Santo non ha dubbi: il suo fidanzato ha sbagliato e se non lo capirà, non potrà più far parte della sua vita! Ne parla anche in una intervista per la rivista nuovo, l’ex naufraga . Si è rimessa in gioco, Lory Del Santo e sull’Isola ha perso anche 15 chili. “A 17 anni dalla sua vittoria a l’Isola dei famosi 3, l’abbiamo rivista nel reality in Honduras, ma questa volta con due grossi ostacoli: una spalla letteralmente a pezzi e un giovane fidanzato in cerca di visibilità” si legge su Nuovo. E ancora: “Da guerriera qual è, la showgirl veronese ha affrontato a testa alta dieci nomination senza mai cercare il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sembrerebbe essere intenzionata a prendersi tutto il tempo che le serve per capire se poter perdonare oMarco Cucolo.delnon ha dubbi: il suoha sbagliato e se non lo capirà, non potrà più far parte della sua vita! Ne parla anche in una intervista per la rivista nuovo, l’ex naufraga . Si è rimessa in gioco,Dele sulha perso anche 15 chili. “A 17 anni dalla sua vittoria adei famosi 3, l’abbiamo rivista nel reality in Honduras, ma questa volta con due grossi ostacoli: una spalla letteralmente a pezzi e un giovanein cerca di visibilità” si legge su Nuovo. E ancora: “Da guerriera qual è, la showgirl veronese ha affrontato a testa alta dieci nomination senza mai cercare il ...

