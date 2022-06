(Di mercoledì 15 giugno 2022) L'uomo, di Milano, in un caso avrebbe raggiunto dalla Lombardia, dove viveva, una delle vittime nella sua città in Puglia iniziando a pedinarla e fotografarla. La denuncia partita dalla mamma di una dodicenne di Foggia: è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata...

rep_milano : Bari, finge di essere un calciatore 15enne e abusa online di quattro minorenni: 49enne condannato a 6 anni e 4 mesi - LaGazzettaWeb : Si finge calciatore di serie A per adescare minorenni su Instagram: a Bari condannato 40enne -

L'uomo die le ragazze minorenni La sentenza emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. L'imputato è in carcere dal 4 novembre 2021. Le indagini avviate nel settembre ... Condannato per violenza sessuale un 49enne di Milano. Il Tribunale di Bari ha condannato alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione, alla multa di 40.000 euro e alla pena accessoria dell'interdizione ... Avrebbe adescato online quattro ragazze minorenni, spacciandosi per un calciatore 15enne di una squadra di serie A, e in un caso avrebbe raggiunto dalla Lombardia, dove viveva, una delle vittime nella ...