Sindaco Monza | “Fiducioso per il ballottaggio”

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Dario Allevi, Sindaco di Monza, dovrà sfidare il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto, ma si dice ottimista, forte del primo turno che lo ha visto conquistare oltre il 47% delle preferenze. "Quando mi è stata comunicata l'affluenza alle urne sapevo che era praticamente impossibile vincere al primo turno con 5 punti percentuali in meno di votanti rispetto a cinque anni fa, quando l'affluenza era già bassa, e con nove candidati sindaci. Credo che arrivare al 47,12% con pochi votanti e nove candidati sia stato un risultato straordinario", spiega all'Adnkronos. Una scarsa affluenza di cui c'è "da ringraziare il ministro Lamorgese che ha scelto l'ultima finestra possibile per far votare i quesiti referendari e li ha accorpati alle elezioni di mille comuni: è stata una congiura studiata a tavolino che ha prodotto gli effetti che ...

