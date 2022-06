Osimhen a sorpresa | “Non conosco il mio futuro | tutto può succedere”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli inizia a prendere forma nella testa e negli occhi dei tifosi. Gli azzurri hanno il grosso fardello di dover ridimensionare il monte ingaggi, senza però perdere qualità e profondità della rosa. Ciò che più preoccupa i tifosi è che, in questi due mesi, nessuno sarà ritenuto incedibile; a fronte di un’offerta adeguata, chiunque potrebbe lasciare il golfo partenopeo. TURIN, ITALY – MAY 07: Fabian Ruiz (R) and Dries Mertens of SSC Napoli celebrate the victory at the end of the Serie A match between Torino FC and SSC Napoli at Stadio Olimpico di Torino on May 7, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Al termine della gara vinta 0-10 con la sua nazionale Victorha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei media nigeriani. In virtù dell’imprevedibilità delle strategie azzurre di mercato le parole del ...