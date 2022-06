Vittoria annegata a Torre Annunziata, il dolore sui social: «Non sappiamo come sia potuto accadere» (Di lunedì 13 giugno 2022) Torre Annunziata sotto choc per la morte della piccola Vittoria Scarpa, la bambina di 5 anni annegata oggi in mare. Sui social sono numerosissimi i messaggi di cordoglio da parte di cittadini, associazioni locali e istituzioni. Una donna presente in spiaggia al momento della tragedia scrive: «È sabato, un giorno normale, decido di scendere a mare… Sento la madre di questa bimba chiedere aiuto per ritrovare sua figlia, passano 5, 10 min, ore… Nulla carabinieri, tutti a cercare la bimba, foto affisse… Nulla, motoscafi alla ricerca disperata… Ad un tratto si accende una sirena, si lanciano a mare… Tutto sotto i nostri sguardi tristi… Prendono dal mare il corpicino della bimba… La corsa in ospedale…. Una preghiera». Severino Nappi, consigliere regionale della Lega, scrive: «Questa bellissima bimba si ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 13 giugno 2022)sotto choc per la morte della piccolaScarpa, la bambina di 5 annioggi in mare. Suisono numerosissimi i messaggi di cordoglio da parte di cittadini, associazioni locali e istituzioni. Una donna presente in spiaggia al momento della tragedia scrive: «È sabato, un giorno normale, decido di scendere a mare… Sento la madre di questa bimba chiedere aiuto per ritrovare sua figlia, passano 5, 10 min, ore… Nulla carabinieri, tutti a cercare la bimba, foto affisse… Nulla, motoscafi alla ricerca disperata… Ad un tratto si accende una sirena, si lanciano a mare… Tutto sotto i nostri sguardi tristi… Prendono dal mare il corpicino della bimba… La corsa in ospedale…. Una preghiera». Severino Nappi, consigliere regionale della Lega, scrive: «Questa bellissima bimba si ...

